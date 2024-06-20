Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Футболист из Казани Руслан Нигматуллин оказался в непростой ситуации после развода: супруга захотела присвоить себе все 100% из общего имущества, в том числе деньги за проданную квартиру в Москве (121 млн рублей). На эти средства женщина уехала из России и перестала отвечать на звонки. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Спортсмен заявил, что он предложил бывшей возлюбленной разделить всё совместно нажитое имущество «50 на 50» без суда. В частности: оставить за женой четырехкомнатную квартиру в Майами. Вот только Елена захотела забрать все.

Теперь футболист планирует решить этот вопрос в суде. Известно, что пара прожила под одной крышей около 30 лет.

Ранее мы писали о том, что комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар». В эфире комментатор нелицеприятно высказался во время выхода самбиста Кирилла Князькова из России.