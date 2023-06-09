Граждане смогут обратиться: в Татарстане приняли закон о Конституционном совете

В Татарстане 8 июня 2023 года приняли закон о Конституционном совете

Госсовета Татарстана накануне принял закон "О Конституционном совете Республики Татарстан" в первом и третьем чтении. Глава парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альбер Хабибуллин сообщил, что новый "постоянно действующий государственный орган" будет выносить "заключения о конституционности или неконституционности" законов республики и других нормативных актов.

Как сообщает kommersant.ru, с запросом в совет будет обращаться глава Татарстана, региональный парламент, а также его депутаты, правительство, все муниципалитеты и омбудсмены республики.

Помимо этого, совет займется разъяснением норм конституции Татарстана, будет выражать мнении о ее соответствии проектов договоров и соглашений. Граждане также смогут обратиться в Конституционный совет, если посчитают, что их права нарушены.