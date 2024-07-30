График отключения горячей воды с 30 июля по 13 августа в Казани

В администрации Перми выложили график отключения горячей воды с 30 июля по 13 августа.

Причина прекращения подачи воды - гидравлические испытания на сетях водоснабжения. Время ограничений может быть изменено.

Здесь можно увидеть подробный список домов, в которых не будет горячей воды уже с сегодняшнего дня. Известно, что в некоторых жилых домах воду включат раньше 13 августа 2024 года.

Ранее мы писали о том, что в Казани запретили экскурсии с аэродрома «Вишневка» из-за отсутствия разрешения. Судебные приставы рассказали, что по итогам проверки выяснилось, что у организатора просто нет сертификата на работу.

Кроме того, мы говорили, что пассажиры поезда рассказали, как 29 июля жители Волгоградской области им помогали выбраться. В момент ДТП было резкое торможение состава, некоторые пассажиры упали.