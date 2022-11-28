Новости Казани
· Алина Алмакаева

"Грабеж, но ездить все равно придется": Как жители Казани отнеслись к скорому подорожанию проезда в транспорте

"Грабеж, но ездить все равно придется": Как жители Казани отнеслись к скорому подорожанию проезда в транспорте

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте - одна из самых обсуждаемых в Казани. Еще свежи в памяти возмущения из-за последнего скачка цен. В мае проезд за наличные стал стоить 36 рублей, а по карте - 31 рубль.

Недовольных было много. ПРи этом, самые частые жалобы - на неудачную цифру. Одним было сложно выискать в кармане лишний рубль, да и кондукторам сдачу было находить тяжелее, чем при 35-рублевом проезде.

Сейчас же перевозчики просят снова поднять цены на проезд. Так, он будет стоить 33 рубля по карте и 38 рублей за наличные средства.

Мы решили спросить у жителей и гостей Казани, в частности и у студентов, как они относятся к росту цен на проезд и отразится ли это на «кошельках».

"То, что поднимается цена за проезд - это нормально, но денег у людей больше не становится – факт. А студентам ещё сложнее",- делится своим мнением Марьям, студентка одного из Казанских вузов.

"Никому не хочется платить больше, но цены на проезд поднимают каждый год, мы, к сожалению, ничего поделать не можем. Это конечно скажется на нашем бюджете, как и любое повышение цен, цены растут, а зарплаты чаще всего остаются на том же уровне", - сообщает жительница столицы Татарстана.

Большая часть опрошенных нейтрально относятся к повышению цен, так как ничего с этим поделать не могут, ведь они нуждаются в общественном транспорте.

"Честно говоря, я отношусь к этому нейтрально. Конечно, по карману это ударит, все-таки плюс четыре рубля в день, по сравнению с тем, что было. Но ездить все равно придётся, от этого мы никуда не денемся", - говорит Алина, приезжая студентка.

Жители Казани с пониманием относятся к вынужденным мерам, хотя и осознают, что на чих-то бюджетах это всё же может сказаться.

"Я нейтрально отношусь к подъему цен на проезд, так как лично на мне и моих финансах это не скажется. Мне также кажется, что большинство людей даже не заметят подъема цен, но учитывая тенденцию подъема уже 2 раза за год, то это какие-то нехорошие веения. Тем не менее, это нормально, ведь нужно подстраивать цены по инфляцию", - сообщает житель Казани.

Ранее мы сообщали, что подъём цен связан с накопившимися долгами у перевозчиков. А также с повышением стоимости обслуживания самого автопарка на 20%.

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