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Готовы платить 200, 120 и 110 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани

Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября 2023 года в Казани
Готовы платить 200, 120 и 110 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани

Яна Лаушкина

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В ТОП-3 самых высокооплачиваемых вакансий сентября в Казани вошли менеджер по продажам, ведущий инженер ПТО и токарь. Специалистам этим профессий готовы платить 200, 120 и 110 тысяч рублей соответственно.

В пятерке лидеров также вошли и руководители торгового отдела. Специалисты в этой области могут рассчитывать на заработок от 96 200 рублей в месяц, следует из данных, опубликованных специалистами SuperJob.

Всего для составления рейтингов были проанализированы вакансии в крупнейших города России - Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже и других. Наиболее выгодными предложениями стали вакансии в рейтинге , а также в сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, сфере услуг и транспортно-логистической отрасли.

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