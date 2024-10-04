Гостей саммита БРИКС в Казани накормят карпом в глине и клецками

В Казани различные заведения создают меню на иностранных языках перед саммитом БРИКС. Однако очаровать гостей все же планируют при помощи татарских блюд.

Шеф-повар Рустам Рахимов сообщил, что одни из таких блюд - карп с листьями лопуха в глине из печи, клецки из картофеля с бараниной, каша с уткой, а также эчпочмак и кыстыбый.

Напомним, саммит пройдет в региональной столице Татарстана в период с 22 по 24 октября текущего года. Россия с 1 января этого является председателем организации. В рамках этого в нашей стране пройдет больше 200 различных мероприятий, пишут "Вести".

Ранее мы писали о том, что Ольга Гайдабура из Челнов победила в конкурсе «Королева Азии-2024» в Китае. Ольга сообщила, что она была одна из Татарстана и во время подготовки попросила организаторов сделать для нее ленту с надписью «Татарстан».