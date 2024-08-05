Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

В период с 22 по 24 октября казанские госслужащие могут получить выходные. Отдыхать в эти дни не будут лишь сотрудники, которые обеспечивают функционирование ведомств. Такой указ подписал глава Татарстана, сейчас он проходит экспертизу.

Выходные с сохранением зарплаты выпадают именно на дни саммита БРИКС. Предоставить их специалистам хотят для усиления охраны.

Ранее мы писали о том, что Республика Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград.

Тендер появился на сайте государственных закупок.

Кроме того, мы говорили, что Бабенко присоединился к команде «Ак Барс» за 10 миллионов рублей. Он присоединился к новому клубу из «Лады» в текущем хоккейном сезоне.

В составе самарской команды игрок провел 30 игр. Фанаты клуба с нетерпением ждут его первых выступлений в новой форме.