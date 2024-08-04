Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей
Ак Барс
Егор Бабенко заключил контракт с «Ак Барсом» на сумму 10 миллионов рублей за один сезон.
Он присоединился к новому клубу из «Лады» в текущем хоккейном сезоне.
В составе самарской команды игрок провел 30 игр, в которых ему удалось осуществить 4 гола и 5 ассистов.
Теперь, представляя новую команду, 27-летний нападающий заработает указанную сумму за сезон.
В «Ак Барсе» Бабенко будет работать над улучшением своей игры, стремясь увеличить показатели результативности. Команда известна своей сильной игровая стратегией и поддержкой игроков, что поможет Егор в его стремлении к успеху.
Фанаты клуба с нетерпением ждут его первых выступлений в новой форме. Ожидается, что с помощью Бабенко «Ак Барс» сможет укрепить свои позиции в лиге и побороться за высокие места в турнире. Команда уверена, что его талант и трудолюбие станут залогом успешного сезона.
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