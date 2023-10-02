Фишкой мероприятия станет сбор пазлов: в Казани пройдет велоквест по истории города

Дети с ОВЗ 8 октября присоединятся к велоквесту по истории Казани

В Казани продолжается регистрация на велоквест по истории города, который будет проводится уже 8 октября. Участники посетят достопримечательности столицы Татарстана, а также узнают от экскурсовода о культуре многонационального народа республики.

Присоединиться к заезду может любой желающий, а для детей с особенностями здоровья будет организован отдельный заед. Фишкой мероприятия станет сбор пазлов. В ней примут участие победители викторины по истории Казани.

Начало велоквеста в 8 часов утра. Место сбора - площадь 1 Мая, сообщили в Комитете физической культуры и спорта Исполкома столицы РТ.