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· Полина Модестова

Фишкой мероприятия станет сбор пазлов: в Казани пройдет велоквест по истории города

Дети с ОВЗ 8 октября присоединятся к велоквесту по истории Казани
Фишкой мероприятия станет сбор пазлов: в Казани пройдет велоквест по истории города

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В Казани продолжается регистрация на велоквест по истории города, который будет проводится уже 8 октября. Участники посетят достопримечательности столицы Татарстана, а также узнают от экскурсовода о культуре многонационального народа республики.

Присоединиться к заезду может любой желающий, а для детей с особенностями здоровья будет организован отдельный заед. Фишкой мероприятия станет сбор пазлов. В ней примут участие победители викторины по истории Казани.

Начало велоквеста в 8 часов утра. Место сбора - площадь 1 Мая, сообщили в Комитете физической культуры и спорта Исполкома столицы РТ.

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