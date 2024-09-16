Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани

В Санкт-Петербурге 15 сентября 2024 года, прошли спецпрокаты, где Вероника Яметова показала свою программу. После этого 17-летняя фигуристка сообщила о своих впечатлениях и планах ТАСС.

Спортсменка сообщила, что своим прокатом она вполне осталась довольна, вот только не идеален двойной аксель. Девушка отметила, что ее программа была поставлена за 2 недели, ее придумал хореограф Яметовой.

Фигуристка также добавила, что она будет участвовать в 2 этапах Гран-при России в Казани в период с 1 по 4 ноября 2024 года и в Санкт-Петербурге — в период с 22 по 25 ноября 2024 года.

Известно, что у Вероники Яметовой есть победа в финале Кубка РФ 2022 года. В минувшем сезоне она оказалась на 5 месте на чемпионате РФ, 6-е в финале Кубка РФ и выиграла 6-й этап Гран-при РФ.

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