"Это трагедия, которая потрясла весь регион": в Тукаевском районе похоронили семью погибшую в пожаре

В Тукаевском районе 20 июня прошли похороны погибших в страшном пожаре в селе Саитово

В Тукаевском районе Татарстана сегодня прошли похороны погибших в пожаре, который случился в селе Саитово. Напомним, что трагедия произошла 18 июня. В селе вспыхнул бревенчатый дом, в результате чего погибли семь человек. Среди них были четверо детей 2016-2019 года рождения. Выжить удалось только матери.

Жители села, а также представители власти собрались возле сельского кладбища. Тела привезли к 11 часам. Глава Тукаевского района Фаил Камаев выступил с прощальным словом.

- Мы сегодня провожаем в последний путь сразу семь человек. Это трагедия, которая потрясла весь регион. Мы в последнее время часто хороним наших солдат, но эта беда – еще большая, - передает его слова tatarstan24.tv.

Прокуратурой проводится проверка по факту произошедшего. На место выезжал прокурор Тукаевского района.