"Это серьезный вызов": критик Павел Руднев назвал здание театра "Мастеровые" уникальным
Театральный критик Павел Руднев заявил, что здание Русского драматического театра "Мастеровые" является уникальным. Он считает, что на данный момент ему нет аналогов в России. Напомним, что критик дважды был в Набережных Челнах. В первый раз он смотрел спектакль "Кроличья нора", назвав его "шедевром" и оценив как спектакль федерального уровня.
Теперь же Павел Руднев заявил, что не видит никаких аналогов зданию театра "Мастеровые", отметим, что оно его потрясло.
- Заход на территорию современного дизайна – это серьезный вызов. До сих пор многие театральные здания строились по прежним законам неоклассицизма, - отметил критик.
Неоклассицизм Руднев назвал устаревшей и уставшей эстетикой, которая уже не употребляет потребности публики, из-за чего театр часто сталкивается с диссонансом - между тем, что происходит на сцене, и тем, что за ее пределами. В таком же здании, как у театра "Мастеровые", критик считает, что можно делать "Только современный театр", сообщает chelny-izvest.ru.