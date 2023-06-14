"Это серьезный вызов": критик Павел Руднев назвал здание театра "Мастеровые" уникальным

Критик Павел Руднев назвал здание театра Набережных Челнов «Мастеровые» уникальным

Театральный критик Павел Руднев заявил, что здание Русского драматического театра "Мастеровые" является уникальным. Он считает, что на данный момент ему нет аналогов в России. Напомним, что критик дважды был в Набережных Челнах. В первый раз он смотрел спектакль "Кроличья нора", назвав его "шедевром" и оценив как спектакль федерального уровня.

Теперь же Павел Руднев заявил, что не видит никаких аналогов зданию театра "Мастеровые", отметим, что оно его потрясло.

- Заход на территорию современного дизайна – это серьезный вызов. До сих пор многие театральные здания строились по прежним законам неоклассицизма, - отметил критик.

Неоклассицизм Руднев назвал устаревшей и уставшей эстетикой, которая уже не употребляет потребности публики, из-за чего театр часто сталкивается с диссонансом - между тем, что происходит на сцене, и тем, что за ее пределами. В таком же здании, как у театра "Мастеровые", критик считает, что можно делать "Только современный театр", сообщает chelny-izvest.ru.