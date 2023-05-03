В России сменился лидер по производству водки - теперь это Татарстан

В России снизился объем выпускаемой водки, падение в первом квартале 2023 года составило почти 8%, пишет "Ъ".

И при этом на рынке алкогольной продукции среди производителей водки сменился лидер. Ранее это была компания Beluga Group, сейчас ее обошел "Татспиртпром", который принадлежит Правительству РТ.

Так, "Татспиртпром" с января по март текущего года выпустил 2,05 миллиона декалитов водки, и это на 8% больше, чем годом ранее. А вот Beluga Group уменьшила производственные объемы на 11%.