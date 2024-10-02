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Экспертизу прошел проект на берегу реки Казанки

Застройщик объекта -  компания «Специальный зас...

Дарья Порсева

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Проект первого этапа возведения комплекса на ул. Сибгата Хакима в региональной столице Татарстана уже прошел экспертизу. Об этом говорится на сайте ЕГРЗ.

Строение, которое появится на берегу реки Казанки, получило одобрение на заседании инвестсовета РТ в сентябре минувшего года. Раис Татарстана назвал комплекс местным «Москва-Сити».

В проекте примерно за 29 млрд рублей будут гостиница, ТЦ, детсад, офисы, приблизительно 200 ресторанов, площадки для детей и круглогодичные зоны отдыха.

Застройщик объекта - компания «Специальный застройщик «Кравт Яр Парк»».

Ранее мы писали о том, что на Горьковском шоссе в Казани завершили установку надземных переходов.

В администрации сообщили, что пролетные строения и лестницы есть теперь у 6 конструкций. Сейчас идет работа по отделке строений. Помимо этого, в Татарстане впервые строят 3-уровневую развязку.

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