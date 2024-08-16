Экс-глава «ИнтехБанка» не отправился в ИК из-за ущерба на 713 миллионов рублей

В суде Казани был вынесен приговор для экс-председателя правления ПАО «ИнтехБанк» Марселя Зарипова. Об этом говорится в картотеке дел.

Мужчина был приговорен к 3 годам ИК, однако он смог избежать наказания по причине истечения срока. Прокуратура ранее просила дать фигуранту 6 лет.

В настоящее время подписка о невыезде в отношении Зарипова действует, пока приговор не вступит в законную силу. Напомним, бывший председатель компании был признан виновным в злоупотреблении обязанностями. Сумма ущерба - 713 миллионов рублей, пишет inkazan.

Следователи выяснили, что мужчина после проверки Центрального банка подписал соглашения, из-за которых лицензию у кредитной фирмы отозвали. Правоохранители сообщили, что все это было далеко не в интересах своей же компании.

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