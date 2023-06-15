"Его площадь - 30 тысяч квадратных метров": KazanExpress планирует продать склад в свияжском логоцентре

KazanExpress планирует продать склад в свияжском логоцентре девелоперу UD Group

Маркетплейс KazanExpress планирует продать свой фулфилмент-центр девелоперу UD Group, о чем тсало известно из пресс-релиза компании. Представители KazanExpress пояснили, что речь в данном случае идет о первом корпусе фулфилмент-центра, который будет расположен на территории свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, который был введен в эксплуатацию в 2023 года.

Сделка оценивает в 3,6 миллиарда рублей. Частично она будет профинансирована за счет привлечения банковского кредита. Объект представляет собой комплекс класса "А". Его площадь - 30 тысяч квадратных метров, а площадь хранения товаров и обработки заказов - больше 130 тысяч квадратных метров.