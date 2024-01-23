Единственный показ танцевального спектакля Ляйсан Утяшевой «Carmen P.S.» в Казани!

2 февраля в Казань Экспо Ляйсан вместе с талантливейшим танцевальным коллективом России покажет новый танцевальный спектакль «Carmen P.S.». Это будет единственный показ мистической постановки без слов.

«Carmen P.S.» - это авторское продолжение классической новеллы Проспера Мериме. Но это совсем другая Кармен… 80 минут театрально-танцевального шоу перевернут ваше сознание и погрузят в атмосферу мистики. Вы уверены, что знаете ответ на главный вопрос?

В новом спектакле режиссёр-постановщик Анастасия Вядро, идейный вдохновитель Ляйсан Утяшева и яркая команда танцовщиков исследуют роль женщины в жизни мужчины, ценность свободы и смыслы любви, воплощая свои смелые идеи на сцене.

Разве истинная любовь требует полного подчинения или за спасение от одиночества придется заплатить собственной жизнью?



Премьерная постановка создана на основе танцевального театра с элементами современной хореографии, испанских мотивов, медиа-арта и авторской музыки известного композитора Райна Оттера.

Эксклюзивные декорации, разработанные специально для шоу, служат неотъемлемой частью драматургии. Авторские костюмы созданы на заказ и полностью переносят зрителя в мир Кармен и Хосе, достраивают и дополняют образы.

Мы готовы перевернуть твое сознание, поставить под сомнение идеалы преданности, свободы и даже любви. Но сможешь ли ты добраться до правды в этом мире страстей?

Каждый сам найдет ответы на волнующие его вопросы. Если, конечно, это время настало.

В спектакле участвуют: Ляйсан Утяшева, Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Юлия Горленкова, Таисия Шумова, Артем Хромых, Елизавета Калугина, Софья Мисник.

2 февраля в МВЦ Казань Экспо найди ответы на самые главные вопросы вместе с «Carmen P.S.».

Их союз был обречен… но так ли однозначен финал?

16+