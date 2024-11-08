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Движение по Горьковскому шоссе хотят открыть уже в декабре

На территории работают 86 человек и 24 единицы ...

Мэрия Казани

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Ремонт Горьковского шоссе в региональной столице Республики Татарстана готов на 95%. Прогнозируется, что уже в 1-й половине декабря водители смогут отправиться по новой дороге. Об этом рассказали в администрации Казани.

Специалисты закончили ремонт дорожного покрытия, возведение 3-уровневой развязки, тротуаров и т.д.. Сейчас почти завершена облицовка переходов.

На территории работают 86 человек и 24 единицы спецтехники.

Как сказал Метшина, ремонт повысит пропускную способность Горьковского шоссе в 2 раза. Глава города подчеркнул, что за 2 года была проведена огромная работа - 11,5 км.

Ранее мы писали о том, что в Ново-Савиновском районе до 8 января вводят ограничения из-за ремонта. Известно, что специалисты полностью перекроют проезд между домами №28 и 30 на улице Чистопольской. Где еще?

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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