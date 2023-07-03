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Дождь, гроза и тепло: что ждать жителям Татарстана на этой неделе от погоды

В начале недели в Татарстан придут дождь и потепление до +29 градусов
Дождь, гроза и тепло: что ждать жителям Татарстана на этой неделе от погоды

Семён Ракшин

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В Татарстане в начале этой недели ожидается переменная облачность, а также возможны дожди и туманы, сообщили в региональном гидрометцентре.

Отмечается, что на территории региона местами будут кратковременные дожди, а днем - грозы. Туман окутает города республики ночью.

В ближайшие дни поднимется бго-западный и западный ветер, скорость которого составить 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15-18 метров в секунду. В ночное время температура воздуха будет держаться на отметках от 11 до 16 градусов тепла, а днем столбики термометров превысят отметку в 29 градусов.

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