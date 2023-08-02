Новости Казани
· Полина Модестова

Должны пройти «ходовые» испытания: власти Казани рассказали, когда часы на Баумана вернутся на свое место

Власти сообщили о продвижении ремонтных работ часов на Баумана
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Бронзовые часы, которые находятся на пересечении улиц Баумана и Пушкина, были отправлены на ремонт. Как сообщает «БИЗНЕС Online», получив информацию от администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, на данный момент работы ведутся с управляющим блоком часового механизма - он находится на ремонте.

Часы будут запущены в эксплуатацию, когда механизм отремонтируют и он пройдет успешные «ходовые» испытания. В администрации отметили, что они и сами надеются, что это произойдет в ближайшее время.

Объявление «Часы на ремонте» появилось на бронзовой конструкции несколько дней назад. Это уже не первые случай, когда механизм выходит из строя. Точное время они переставали показывать и в марте, но тогда удалось устранить неполадку на месте.

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