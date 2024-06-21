Для жителей поселка Вознесение в Казани возведут дорогу до школы в ЖК «Весна»

Для жителей п. Вознесение в Татарстане сделают дорогу до новой школы, которая находится в жилищном комплексе «Весна». Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного комитета города.

Сейчас специалисты проводят ремонт дороги и строят тротуар. После того, как работы будут завершены, родители смогут довозить своих детей до новой школы в ЖК «Весна» или же до школы №183 по автодороге-дублеру.

Еще в начале июня 2024 года, выяснилось, что у платного участка Вознесенского тракта будет отсутствовать съезд в п. Вознесение. Именно поэтому власти планируют сделать дорогу-дублер до ул. Глушко.

Ранее мы писали о том, что для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане. Специалисты заявили, что бизнес не много потеряет выручки от прекращения продажи алкоголя в период с 22 часов до 4 утра. Проект закона уже поддержали.