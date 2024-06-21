Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане

Представители Государственной алкогольной инспекции по РТ сообщили, что запрет на продажу спиртных напитков в общепите ввели, чтобы люди могли спать спокойно.

На посетителей ларьков, как правило, поступают многочисленные жалобы из-за шума и драк ночью.

Специалисты заявили, что бизнес не много потеряет выручки от прекращения продажи алкоголя в период с 22 часов до 4 утра. А в самом регионе станет немного безопаснее, пишет «Бизнес Онлайн»

Проект закона, который запрещает продавать спиртные напитки в уже указанное время в РТ, поддержали эксперты. В «наливайках» планируют ограничить продажу алкоголя с 22 до 10 часов. Изменения коснутся 186 торговых точек в Казани и 59 по всему региону.

Ранее мы писали о том, что татарстанцам рассказали, что делать при встрече с шаровой молнией. Молния может "зайти" в помещения, где гуляют сквозняки.