Для самых активных подготовили подарки: в Казани отметят праздник «Җомга көн кич белән»

В Старо-Татарской слободе в Казани 4 августа отметят праздник «Җомга көн кич белән»

В Казани, в Старо-Татарской слободе, сегодня, 4 августа, пройдет праздник «Җомга көн кич белән». В программе мероприятия - выступления гармонистов, юных исполнителей, а также заслуженных артистов республики.

На празднике проведут и творческую встречу с писательницей Алиной Бикмуллиной, а все желающие смогут присоединиться к созданию праздничной атмосферы и исполнить народные песни Для наиболее активных участок праздника были подготовлены подарки.

Начало мероприятия - в 19:00 в сквере Зайни Султана.