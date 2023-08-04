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· Полина Модестова

Для самых активных подготовили подарки: в Казани отметят праздник «Җомга көн кич белән»

В Старо-Татарской слободе в Казани 4 августа отметят праздник «Җомга көн кич белән»
Для самых активных подготовили подарки: в Казани отметят праздник «Җомга көн кич белән»

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В Казани, в Старо-Татарской слободе, сегодня, 4 августа, пройдет праздник «Җомга көн кич белән». В программе мероприятия - выступления гармонистов, юных исполнителей, а также заслуженных артистов республики.

На празднике проведут и творческую встречу с писательницей Алиной Бикмуллиной, а все желающие смогут присоединиться к созданию праздничной атмосферы и исполнить народные песни Для наиболее активных участок праздника были подготовлены подарки.

Начало мероприятия - в 19:00 в сквере Зайни Султана.

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