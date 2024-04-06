«Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» со счетом 3:0

В матче между казанскими командами «Динамо-АК Барс» и «Ленинградка» победу одержала первая со счётом 3:0 в рамках полуфинальной серии Чемпионата России по волейболу.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали центральные блокирующие - Ангелина Лазаренко и Екатерина Енина, в то время как в составе соперников выделились доигровщицы - Валерия Романова и Анастасия Чернова.

Тренер «Динамо-АК Барс» Зоран Терзич отметил: «Сегодня мы провели отличный матч. У нас не было одного яркого нападающего, который забил бы много очков с высокой эффективностью, но в целом все девушки тактически отработали хорошо».