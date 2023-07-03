Десятки на одном адресе: прокуратура РТ выступает против массовой регистрации юрлиц на нежилых помещениях

Прокуратура РТ потребовала запретить массово регистрировать юрлица в нежилых помещениях

Прокуратура Казани обратилась в суд, когда ею были обнаружены "резиновые" квартиры, в которых зарегистрированы десятки юридических лиц, сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Как выяснили сотрудники, в ноябре и декабре 2022 года в налоговую были переданы документы о регистрации 68 юридических лиц, которые якобы находились по одному и тому же адресу.

Как оказалось, площадь трех коммерческих помещений была чуть больше 204 квадратных метров. Сама же регистрация была фиктивной, а работников не было вовсе.

Прокуратурой был подан иск в СОветский суд с требованием признать массовую регистрацию юридических лиц по одному адресу незаконной. Помимо этого, представители надзорного ведомства попросили и запретить указывать данные помещения для становления фирм на учет.