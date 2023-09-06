Даже помахал хоботом посетителям: в зооботсаду Казани появился слон

В зооботсад Казани 6 сентября привезли слона

Из московского зоопарка в казанский зооботсад привезли слона. Его зовут Филимон и ему три года.

По приезде на новое место слоненок сразу же пошел знакомиться с новым местом. где будет жить в ближайшее время. Он обошел вольер и даже помахал хоботом посетителям, которые на него смотрели, сообщает trt-tv.ru.

Зоопарк «Река Замбези» работает в Казани с 2019 года. Сразу же появилась информация о том, что здесь будут крупные африканские животные, в числе которых слон и жираф. В ближайшее время слон был приобретен, однако поступала информация о проблемах с его перевозкой. Теперь же он приехал в Казань. Жираф пока что коллекцию животных зооботсада пополнить не готов.