Четверых задержали: в Казани фанаты ЦСКА участвовали в массовой драке

Фанаты ЦСКА участвовали в массовой драке в Казани на улице Комарова

В Казани произошла драка с участием фанатов ЦСКА. На данный момент известно, что происшествие имело мест она улице Комарова. Потасовке были задействованы от пяти до восьми человек. В результате инцидента четверо пьяных болельщиков были задержаны и доставлены в ОП «Танкодром», сообщает «БИЗНЕС online». Предполагается, что в конфликт они вступили с одним из местных жителей.

Помимо этого, на улице баумана задержали еще одного болельщика ЦСКА, у которого изъяли 237 стикеров для расклейки на столбах. На данный момент его уже отпустили.