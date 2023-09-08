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· Полина Модестова

Центр образовательных компетенций НТИ провел образовательный интенсив для учащихся IT-лицея Казани

Центр образовательных компетенций НТИ провел образовательный интенсив для учащихся IT-лицея Казани

pixabay

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В рамках всероссийской акции «Первые в профессии», организованной «Движением первых», лидер эффективного образования и дистанционного обучения в России — провел образовательный интенсив для учащихся IT-лицея Казани. Мероприятие проводилось на протяжении двух дней — с 6 по 7 сентября. Иннополис посетили свыше 30 учеников.

В ходе программы учащиеся были ознакомлены с деятельностью ЦОК НТИ, структурой команды и основами современного дистанционного образования. Особое внимание было уделено практической части — созданию прототипа продукта в области онлайн-образования.

«За 30 минут ребята смогли не только разработать продукт, но и проанализировать целевую аудиторию, предложить инновационные идеи и гипотезы, а также выстроить стратегию его развития», — поделилась коммерческий директор ЦОК НТИ Виктория Черная.

Акция «Первые в профессии» проходит с 29 августа по 8 сентября 2023 года и охватывает 89 регионов Российской Федерации. В качестве площадок для проведения мероприятий выбраны заводы, предприятия и офисы крупных компаний по всей стране.

Движение первых — молодежное движение в России, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей».

Справка:

Центр образовательных компетенций НТИ (ЦОК НТИ) - лидер эффективного образования России. Это ведущий центр в области инноваций в дистанционном обучении. С момента своего основания в 2019 году, ЦОК НТИ обучил более 50 тысяч людей. При этом организация заслужила репутацию одной из самых успешных в отрасли с уровнем трудоустройства выпускников свыше 93%. За это время ЦОК НТИ успешно реализовало более 120 образовательных курсов. Лекции ведут ведущие эксперты отрасли, среди которых авторитетный специалист в области маркетинга Игорь Манн, основатель школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон, основатель Академии маркетинга MAED Андрей Гавриков и основатель консалтинговой компании Oy-li Екатерина Уколова.

Миссия ЦОК НТИ заключается в обеспечении доступности высококачественного образования и развитии инновационных технологий в сфере дистанционного обучения. Важной составляющей успеха ЦОК НТИ является привлечение опытных и признанных специалистов для передачи знаний и опыта студентам. ЦОК НТИ продолжает работать на благо развития образования и инноваций в России, ежедневно улучшая продукты в сфере дистанционного обучения.

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