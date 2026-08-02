Высокий спрос переориентировал производителей памяти на продукты для ЦОД

Производители систем хранения данных и памяти переориентировали свои мощности на выпуск продукции для центров обработки данных.

Речь идёт о высокопроизводительных и высокоскоростных модулях памяти, которые считаются очень прибыльными.

Причиной перестройки производства стал высокий спрос на такие изделия.