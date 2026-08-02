Экономика

Высокий спрос переориентировал производителей памяти на продукты для ЦОД

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Производители памяти и систем хранения переорие...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Производители систем хранения данных и памяти переориентировали свои мощности на выпуск продукции для центров обработки данных.
Речь идёт о высокопроизводительных и высокоскоростных модулях памяти, которые считаются очень прибыльными.
Причиной перестройки производства стал высокий спрос на такие изделия.

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