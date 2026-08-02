Высокий спрос переориентировал производителей памяти на продукты для ЦОД
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Производители систем хранения данных и памяти переориентировали свои мощности на выпуск продукции для центров обработки данных.
Речь идёт о высокопроизводительных и высокоскоростных модулях памяти, которые считаются очень прибыльными.
Причиной перестройки производства стал высокий спрос на такие изделия.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец