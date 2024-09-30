Бывший прокурор Альметьевска и Казани стал советником главы исполкома города
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Флер Багаутдинов стал советником по правым вопросам главы исполнительного комитета региональной столице Татарстана. Не так давно он был судьей конституционного суда РТ.
Специалиста познакомил с чиновниками глава Казани Ильсур Метшин на совещании. Мэр подчеркнул, что наличие юриста в команде важно.
Багаутдинов - доктор юридических наук и заслуженный юристом РТ. Раньше он руководил прокуратурой региональной столицы и Альметьевска. Помимо этого, специалист - один из авторов «Настольной книги прокурора».
Ранее мы писали о том, что инфраструктура «Казэнерго» готова к подаче тепла — гидроиспытания теплосетей проделаны на 100%. Об этом сообщил генеральный директор организации Фанис Нурмухаметов.
Напомним, компания «Казэнерго» обеспечивает теплом и горячим водоснабжением примерно 25% объектов Казани
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