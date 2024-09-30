В «Казэнерго» объявили о 100% готовности к отопительному сезону

Инфраструктура «Казэнерго» готова к подаче тепла — гидроиспытания теплосетей проделаны на 100%. Об этом сообщил генеральный директор организации Фанис Нурмухаметов.

Специалист рассказал, что все работы проходят по графику.

За лето эксперты провели ремонт на 11 км коммуникаций, 22 строений котельных и 8 дымовых труб. Сейчас рабочие меняют еще 2 котла на ул. Аделя Кутуя и Музыкальной.

Напомним, компания «Казэнерго» обеспечивает теплом и горячим водоснабжением примерно 25% объектов Казани, в том числе 2 006 домов и 489 учебных заведений и учреждений здравоохранения.

Появилась информация о сильном потопе на улице Челюскина. Подробности.

Ранее мы писали о том, что В Татарстне на 834 километре трассы М7 около с. Гильдеево возвели надземный пешеходный переход. По этой территории в день проезжает больше 30 тысяч машин. Об этом рассказали в «Волго-Вятскуправтодоре».