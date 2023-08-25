Было смонтировано 19 опор: в Казани устраивают контактную сеть для объезда троллейбусов

На улице Фучика в Казани смонтировали контактную сеть троллейбуса и установили 19 опор

В Казани на улице Фучика была смонтирована контактная сеть троллейбуса на 550 метров, а также установлены 19 опор. Она считается временной объездной дорогой по улице Фучика от Сафиуллина до Зорге. Работы проводятся из-за строительстве станции метро и Вознесенского тракта.

В МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что сотрудники пробурили ямы установили фундаменты и 20 опор по направлению в сторон Сахарова на этом же участке. Для передвижения троллейбусов смонтировали десять опор для контактной сети.

Помимо этого, на тяговых станциях №8 и №14 рабочие отремонтировали кровлю. На подстанциях №15 и №39 работы еще ведутся.