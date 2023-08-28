Было получено положительное заключение: в Казани построят съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт

В Казани построят съезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт

Левоповоротный съезд с проспекта Победы построят в Казани на Оренбургском тракте. Проект уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Он был размещен на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Заказчиком выступает ООО «ДСК Проект».

Отмечается, что съезд частично займет проезжую часть Оренбургского тракта, а также проходящую вдоль тракта зону лесополосы. Согласно данному проекту, свое начало дорога берет в 27 метрах от перекрестка Оренбургский проезд - проспект Победы, а дальше идет вдоль проезжей части по проспекту Победы, охватывая близлежащую инфраструктуру. Далее она пройдет под эстакадой, а закончится в 222 метрах к юго-западу от съезда с проспекта Победы на улицу Урманлы.