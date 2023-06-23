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· Полина Модестова

"Были приняты 18 кандидатов": В Татарстане Мухаметшин и Минниханов стали академиками

В Татарстане Мухаметшин и Минниханов стали академиками
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На общем собрании сегодня, 23 июня, были приняты 18 кандидатов и 13 членов-корреспондентов академии. В списке участников, помимо Мухаметшина, появились также директор бюджетного учреждения "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов.

Академиками стали и глава Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина, а также заведующий кафедрой уголовного процесса из Казанского юридического института МВД России Елизавета Демидова-Петрова.

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