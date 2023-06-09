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Будут приняты меры: при проверке детских площадок Татарстана выявили больше 400 нарушений

На детских и спортплощадках Татарстана выявили более 400 нарушений
Будут приняты меры: при проверке детских площадок Татарстана выявили больше 400 нарушений

Илона Боянова

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Прокуроры городов и районов Республики Татарстан по поручению аппарата надзорного ведомства провели проверку соблюдения требований закона при размещении и содержании детских и спортивных площадок.

В прокуратуре сообщили, что в 42 районах республики были выявлены больше 400 нарушений законодательство. Среди них были такие как необеспечение осмотра и ремонта объектов, отсутствие освещения и ограждения, отсутствие обязательной информации о безопасности оборудования и другие

В результате надзорных мероприятий было вынесено больше 200 актов прокурорского реагирования. Все они сейчас находятся на стадии рассмотрения. Прокуратурой республики контролируется фактическое устранение нарушений.

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