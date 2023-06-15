Будут показывать каждую субботу: в Казани стартуют кинопоказы под открытым небом
Администрация Казани
В сквере Зайни Султана с 17 июня и до конца лета каждую субботу будут показывать художественные и мультипликационные фильмы под открытым небом, сообщают в министерстве культуры РТ. В июне и в июле начало показа будет в 21:00, а в августе чуть раньше - в 20:00.
Была составлена и опубликована программа, запланированная на этот сезон:
- 17 июня - «Иван Семенов: Школьный переполох»;
- 24 июня - "Отряд Таганок";
- 1 июля - "Лето 1941 года!";
- 8 июля - "Приключение маленького Бахи";
- 15 июля - "Три орешка зля Золушки";
- 22 июля - "Мой волк";
- 29 июля - "Коты Эрмитажа";
- 5 августа - "Легенды Орленка"
- 12 августа - "Джулур: мас-рестлинг";
- 19 августа - "Пункт пропуска. Офицерская история";
В последнююсубботу, 26 августа, состоится традиционная ночь кино и концерт в рамках "Кино и музыка", который будет посвящен кинохитам. Начало в 19:00.