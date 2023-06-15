Новости Казани
· Полина Модестова

Будут показывать каждую субботу: в Казани стартуют кинопоказы под открытым небом

В Казани с 17 июня стартуют кинопоказы под открытым небом
Будут показывать каждую субботу: в Казани стартуют кинопоказы под открытым небом

Администрация Казани

Подписаться в Telegram

В сквере Зайни Султана с 17 июня и до конца лета каждую субботу будут показывать художественные и мультипликационные фильмы под открытым небом, сообщают в министерстве культуры РТ. В июне и в июле начало показа будет в 21:00, а в августе чуть раньше - в 20:00.

Была составлена и опубликована программа, запланированная на этот сезон:

  • 17 июня - «Иван Семенов: Школьный переполох»;
  • 24 июня - "Отряд Таганок";
  • 1 июля - "Лето 1941 года!";
  • 8 июля - "Приключение маленького Бахи";
  • 15 июля - "Три орешка зля Золушки";
  • 22 июля - "Мой волк";
  • 29 июля - "Коты Эрмитажа";
  • 5 августа - "Легенды Орленка"
  • 12 августа - "Джулур: мас-рестлинг";
  • 19 августа - "Пункт пропуска. Офицерская история";

В последнююсубботу, 26 августа, состоится традиционная ночь кино и концерт в рамках "Кино и музыка", который будет посвящен кинохитам. Начало в 19:00.

Следующая новость ↓

Популярное

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще
Интересное в Казани
23 часа назад

Вас увидят моментально: теперь устроиться на работу в крупнейшую алкогольную компанию РФ стало проще

Новости Казани

день назад

"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

Гид по скидкам Казани

час назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

фирма уничтожение тараканов

Новости Казани

день назад

Мобилизация здесь и сейчас: в стране призвали готовить мужчин к обучению

Полезное

2 дня назад

Касается всех: как не лишиться квартиры в России в 2023 году и на что нужно обратить внимание уже сейчас?

афазиолог в Нижнем Новгороде

Новости Казани

13 часов назад

Жителям готовят временное жилье: в Казани произошел пожар в жилом доме на Чехова

Общество

12 часов назад

Россиянам начали массово приходить письма с подписью «призыв по мобилизации» и «всеобщая мобилизация 2023»

Лонгриды

3 часа назад

Пожар начался с пятого этажа: стали известны подробности возгорания на Чехова в Казани

Лонгриды

день назад

«Много пьяных, полиция спит»: Как в Казани прошло празднование Дня России

Новости Казани

день назад

"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки
Новости Казани
3 дня назад

Это был метеорит: казанцам объяснили, что падало в небе над городом

Это был метеорит: казанцам объяснили, что падало в небе над городом

Новости Казани

49 минут назад

Не выбрал безопасную скорость: в Челнах водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

Гид по скидкам Казани

54 минуты назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

час назад

Будут показывать каждую субботу: в Казани стартуют кинопоказы под открытым небом

Новости Казани

час назад

Подозревают во взяточничестве: в Татарстане задержали главу пожарно-спасательной части
Помогут приобрести: Татарстан окажет поддержку перевозчикам при покупке автобусов
Новости Казани
4 минуты назад

Помогут приобрести: Татарстан окажет поддержку перевозчикам при покупке автобусов

Новости Казани

час назад

Людей обеспечат едой и временным жильем: в Казани 142 человека остались без крова из-за пожара в пятиэтажном доме

Новости Казани

час назад

В пути десять часов: из Казани в Соль-Илецк пустят автобусы

Новости Казани

2 часа назад

Были устроены пожарными: в Альметьевске мужчины дали взятку, чтобы избежать мобилизации
Читательница ProKazan рассказала, что ее удивило в казанском жилом комплексе
Интересное в Казани
6 дней назад

Читательница ProKazan рассказала, что ее удивило в казанском жилом комплексе