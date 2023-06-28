"Будут обучать танцу сибирских татар": в Казани в рамках проекта "Хәрәкәттә – бәрәкәт" выучат новый танец

На занятии проекта «Хәрәкәттә – бәрәкәт» жителей Казани научат танцам сибирских татар

На набережной озера Кабан в Казани 29 июня будет проведено третье в этом году занятие проекта "Хәрәкәттә – бәрәкәт", где всех желающих будут обучать танцу сибирских татар.

Программу начнут с перфоманса. Отмечается, что будет играть живая музыка. Помимо этого, в этот вечер можно будет услышать и народные песни сибирских татар в исполнении Айдара Низамова.

Мастер-классы будут проходить в игровом формате. Проведут мероприятие профессиональные танцоры, среди которых педагог-хореограф, артистка балета Государственного ансамбля песни и танца РТ Алия Мухаметгалеева, художественный руководитель народного ансамбля танца «Весна» Рафаэль Мустяков и другие.

Занятие пройдет на площадке со стоооны Ш. Марджани, под парковкой театра имени Г. Камала. Начнется оно в 18:00.