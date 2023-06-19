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Будет увеличена составность: летом будут сохраняться изменения на маршруте Казань - Сосновка

Летом увеличат составность пригородных поездов из Казани в Сосновку
Будет увеличена составность: летом будут сохраняться изменения на маршруте Казань - Сосновка

Илона Боянова

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На маршруте Казань - Сосновка - Казань уже с 17 июня было увеличена составность пригородных поездов. Такие изменения будут сохраняться до конца лета. Электрички из шести вагонов будут курсировать по субботам.

Сообщается, что состав №6422 будет отправляться из Казани в 8:05, а в сосновку прибывать в 11:33. В обратном направлении поезд №6422 будет отправляться в 13:45. Прибытие запланировано на 17:24.

Подробную информацию о поездах можно узнать по телефону +7(937)625-04-33, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте пригородной пассажирской компании.

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