Будет 12 дополнительных кабинетов: стало известно, когда в Казани откроют пристрой гимназии №19

Пристрой к гимназии №19 в Казани планируют открыть в декабре 2023 года

Глава Казани Ильсур Метшин проинспектировал ремонтные работы, проводимые в гимназии №19. На территории образовательного учреждения возводят пристрой площадь которого составит 5,4 тысячи кв.м. В нем смогут учиться 300 школьников. Необходимость пристроя возникла из-за значительного превышения проектной мощности. В школе, рассчитанной на 800 мест, обучаются 1 813 детей. Ильсур Метшин сообщил, что пристрой будет сдан 1 декабря со спортзалом, блоком питания и актовым залом, а также 12 дополнительными кабинетами.

Директор гимназии №19 Андрей Талманов рассказал, что летом в школе был проведен капитальный ремонт и выполнены отделочные работы в актовом и спортивных захал, в двух учебных кабинетах. Отремонтированы санузлы, хозблок, заменена кровля и обновлен фасад, входная группа и инженерные сети.

Школа была возведена в 1987 года. Общая площадь здания - чуть больше десяти тысяч квадратных метров. Всего в учебном заведении 58 кабинетов.