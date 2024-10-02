Пункт отбора на контрактную службу Казани завёл страницу в ВК

В социальной сети ВКонтакте появилась группа пункта отбора на контрактную военную службу в региональной столице Татарстана. Администраторы паблика отвечают на вопросы подписчиков.

Заключить договор с Министерством обороны в Республике Татарстан могут заключить люди из всех субъектов России, а также уроженцы других государств.

Сейчас в регионе новым контрактникам выплачивается единовременно до 2 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли живым парня, которого не так давно "похоронили" гадалки и тарологи.

20-летний житель региональной столицы Татарстана Ринат перестал выходить на связь 4 мая. Молодого человека искали родители, волонтеры, правоохранители и различные поисковые отряды, а также тарологи с гадалками. Последние говорили, что они «почувствовали», что парень умер после затяжной депрессии.