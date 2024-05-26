Бодибилдерша из Казани Наталья Быстрова завоевала право участия в «Мисс Олимпия»

Вчера в Шривпорт (штат Луизиана, США) жительница Казани представляла российский бодибилдинг. Заслуженный мастер спорта и многократная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова одержала победу в категории профессионалов.

Она будет участвовать в одном из самых престижных турниров в мире бодибилдинга - «Мисс Олимпия», который пройдет 11-12 октября в Лас-Вегасе.