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Бодибилдерша из Казани Наталья Быстрова завоевала право участия в «Мисс Олимпия»

Вчера в Шривпорт (штат Луизиана, США) жительница Казани представляла российский бодибилдинг. Заслуженный мастер спорта и многократная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова одержала победу в категории профессионалов. 

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Вчера в Шривпорт (штат Луизиана, США) жительница Казани представляла российский бодибилдинг. Заслуженный мастер спорта и многократная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова одержала победу в категории профессионалов.

Она будет участвовать в одном из самых престижных турниров в мире бодибилдинга - «Мисс Олимпия», который пройдет 11-12 октября в Лас-Вегасе.

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