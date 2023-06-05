Бесплатно и анонимно: в Казани два дня будут тестировать на ВИЧ

На двух площадках Казани 8 и 9 июня жителей бесплатно протестируют на ВИЧ

На этой неделе в Казани будет организовано бесплатное и анонимное экспресс-тестирования на ВИЧ. Все желающие смогут пройти скрининг здоровья, а также проконсультироваться с социальным работником и психологом.

Тест-мобиль будет находиться в парке Горького 8 июня, напротив стадиона "Трудовые резервы". На следующий день 9 июня, машина будет дежурить на улице Баумана, под часа. Тестирование будут проводить с 15 до 19 часов.

Проект "Тест для победы. Помощь рядом" реализует Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ и Благотворительным фондом "Новый век" на средства Фонда президентских грантов.