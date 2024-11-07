Бар Gocci на Баумана закрыли на 60 дней из-за шума

В региональной столице Республики Татарстан на ул. Баумана, 9 на время закрыли бар Gocci после жалоб людей на шум ночью. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону.

По информации ведомства, проверка была организована после заявления. В питейном пункте были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований к работе жилых и общественных строений. Эксперты также поняли, что в квартире человека, который написал обращение, уровень шума был выше нормы.

В отношении юр. лица бара были составлены административные протоколы, на дней было решено закрыть заведение.

Ранее мы писали о том, что на строительных объектах Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы. Об этом рассказали в 384 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации.