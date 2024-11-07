Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Проверки будут продолжены

Предоставлено изданию

Подписаться в Telegram

В 384 военном следственном отделе СК РФ рассказали, что в Татарстане и Чувашии были проведены 12 мероприятий «Нелегальный мигрант», на крупных стройках Казани и Чебоксар, чтобы предотвратить незаконную миграцию и постановить приезжих на воинский учет.

Как итог, на учет в 2 регионах удалось поставить в ноябре 30 мигрантов, а всего в 2024 году поставлены больше 329 мигрантов, которые получили гражданство России.

Проверки будут продолжены.

Известно, что по ч. 1 ст. 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на службу.

"За указанное преступление предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", - добавили правоохранители.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Новости России

день назад

ВТБ: в октябре выдачи ипотеки в России снизились на четверть

как поставить сетки на вытяжку от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

почистить кондиционер в Краснодаре

Новости Татарстана

5 часов назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости Казани

день назад

Семья Алибаевых обжаловала решение суда об изъятии 3 квартир и 24 млн рублей

Новости Казани

день назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Татарстана

20 часов назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан
Новости Казани
20 часов назад

Полиция прокомментировала задержание 3 фанатов ЦСКА

На них были составлены административные протоколы

Новости Казани

58 минут назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Новости России

22 часа назад

ВТБ Лизинг выдал 300-тысячный автомобиль

Новости Казани

час назад

Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70

Новости Казани

2 часа назад

Казанский Кремль может рухнуть, говорят жители
В РТ семьи погибших в Курской области военных п...
Новости Татарстана
3 часа назад

В РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей

Новости Казани

2 часа назад

Содержание кладбищ Казани может подорожать уже с 2025 года

Новости Казани

19 часов назад

В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков

Новости Татарстана

22 часа назад

Инстасамка опубликовала кадры из арендованной сгоревшей квартиры
Их нельзя игнорировать: реабилитолог из Казани ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Их нельзя игнорировать: реабилитолог из Казани рассказала, какие признаки у малыша должны насторожить родителей