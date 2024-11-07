На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

В 384 военном следственном отделе СК РФ рассказали, что в Татарстане и Чувашии были проведены 12 мероприятий «Нелегальный мигрант», на крупных стройках Казани и Чебоксар, чтобы предотвратить незаконную миграцию и постановить приезжих на воинский учет.

Как итог, на учет в 2 регионах удалось поставить в ноябре 30 мигрантов, а всего в 2024 году поставлены больше 329 мигрантов, которые получили гражданство России.

Проверки будут продолжены.

Известно, что по ч. 1 ст. 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на службу.