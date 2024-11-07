На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы
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В 384 военном следственном отделе СК РФ рассказали, что в Татарстане и Чувашии были проведены 12 мероприятий «Нелегальный мигрант», на крупных стройках Казани и Чебоксар, чтобы предотвратить незаконную миграцию и постановить приезжих на воинский учет.
Как итог, на учет в 2 регионах удалось поставить в ноябре 30 мигрантов, а всего в 2024 году поставлены больше 329 мигрантов, которые получили гражданство России.
Проверки будут продолжены.
Известно, что по ч. 1 ст. 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на службу.
"За указанное преступление предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", - добавили правоохранители.
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