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Автобус из Челябинска в Казань 7 часов простоял в пробке

Пассажиры пожаловались на тяжёлые условия

pixabay.com

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Пассажирский автобус из Челябинска в Казань более семи часов простоял в пробке на трассе М-5 у города Сим из-за дорожных работ. В салоне находилось 15 человек. Автобус выехал 13 апреля в 14:14 и встал в заторе уже на подъезде к Симу, преодолев проблемный участок только около трёх часов ночи.

Пассажиры пожаловались на тяжёлые условия: движение было реверсивным, и за один зелёный сигнал проходили всего две машины. Подобные задержки подтвердил и директор «Организации пассажирских перевозок» Сергей Валеев, добавив, что в пробке также застряли автобусы в сторону Аши и Уфы. Он отметил, что фуры тормозят движение, и не исключил, что перевозчики могут временно приостановить рейсы.

В управлении «Южный Урал» признали высокую нагрузку на трассу — до 35 тысяч авто в сутки, но сообщили, что ограничивать движение из-за ремонта не будут. Водителям рекомендовали учитывать погодные условия и планировать поездки с запасом времени, пишет 74.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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