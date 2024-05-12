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Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Министр спорта Республики Татарстан, Владимир Леонов, подтвердил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует переезжать в Казань.

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Министр спорта Республики Татарстан, Владимир Леонов, подтвердил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует переезжать в Казань, несмотря на активное участие в проекте новой школы фигурного катания, которая будет названа в ее честь.

Леонов отметил, что Загитова недавно посетила Казань и внесла важный вклад в разработку концепции новой школы. В настоящее время проект находится на стадии разработки проектной документации, и строительство планируется начать летом.

«Параллельно мы работаем над созданием юридической базы. Мы также подбираем тренерский персонал, учитывая наличие квалифицированных тренеров в Татарстане и по всему Приволжскому федеральному округу», - цитирует Леонова ТАСС.

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