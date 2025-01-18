«Ак Барс» обыграл «Адмирала»

Сегодня, 18 января, «Ак Барс» опередил «Адмирала» в гостевой игре с итоговым результатом 5:2. Это позволило им возвыситься на вторую строку в Восточной конференции КХЛ, уступив лидерство только «Трактору».



Особо выделились Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Семен Кошелев, Кирилл Семенов и Егор Коршков. Голы за «Адмирал» записали на свой счёт Егор Петухов и Никита Сошников.



Следующее состязание пройдёт во Владивостоке 20 января. Начало запланировано на 12:30.Каждая команда будет бороться за улучшение своего положения в турнирной таблице.