«Ак Барс» не продлил контракт с Лукояновым из-за его игровой зависимости

Хоккейная команда «Ак Барс» принял решение не продлевать контракт с Артёмом Лукояновым. Причина - игровая зависимость.

Об этом рассказали в местных телеграм-каналах. ХК предложил мужчине оплатить его реабилитацию, однако игрок ответил отказом. Не так давно хоккеист даже заложил собственное жилье, а его долг, по известной информации, может достигать 70 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло жуткое ДТП с участием 2 автобусов. Все произошло в Медведевском районе 14 августа 2024 года, на 50 километре. 3 человека, в частности ребенок, госпитализированы. Все транспортные средства повреждены.

Кроме того, мы говорили, что челнинец разбился насмерть при падении с высоты 7 этажа в Новом городе. О случившемся первым узнал человек из соседнего дома и позвонил правоохранителям.