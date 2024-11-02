Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Так, центре Казани состоится крестный ход

Мэрия Казани/Денис Гордийко

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан 4 ноября 2024 года, на время будут скорректированы схемы движения 4 маршрутов автобус. Так, центре Казани состоится крестный ход, люди пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

В Комитете по транспорту рассказали, что уже с 7:00 и до окончания шествия автобусы №22, 28, 28а и 89 будут ходить по новым схемам

Автобусы №28 станут ходить по маршруту: Карла Маркса – улица Пушкина – улица Право-Булачная – пл. Тысячелетия – Кремлевская дамба и т.д.. Полный список по ссылке.

Также, перед праздником будет перекрыта улица Миславского, а именно от Карла Маркса до Большой Красной. На этой территории будет запрещена стоянку транспортных средств.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан известна программа Дня народного единства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Цены взлетят до небес»: Набиуллина рассказала о поднятии ключевой ставки

Новости России

23 часа назад

ВТБ улучшает условия по накопительным счетам

как развести гидроперит в таблетках до 3 процентов

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Важное в РТ

2 дня назад

Банк ДОМ.РФ оценил спрос предприятий на стройматериалы

установка двери в ванную комнату с порогом в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Названы 7 знаков Зодиака, которым повезет в любви и карьере в 2025 году

Новости Татарстана

день назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Казани

день назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе

Новости Татарстана

6 часов назад

Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне

Новости Казани

день назад

Казанец с электрошокером угрожал сотруднику массажного салона
Новости Казани
2 дня назад

В Казани откроются 2 катка

Работы по подготовке объектов уже стартовали

Новости Казани

час назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости России

10 минут назад

ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

Новости Казани

час назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября

Новости Казани

2 часа назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова
1 ноября произошло смертельное ДТП в селе Данау...
Новости Татарстана
22 часа назад

1 ноября произошло смертельное ДТП в селе Данауровка

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ известна программа Дня народного единства

Новости Казани

7 часов назад

Казанский зоопарк показал видео прыгающего пятнистого олененка

Новости Татарстана

20 часов назад

Как сохранить любовь и в 45+: Конфуций объяснил, что нужно сделать
Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркирова...
Новости России
5 дней назад

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков