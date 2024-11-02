4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе
Мэрия Казани/Денис Гордийко
В региональной столице Республики Татарстан 4 ноября 2024 года, на время будут скорректированы схемы движения 4 маршрутов автобус. Так, центре Казани состоится крестный ход, люди пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
В Комитете по транспорту рассказали, что уже с 7:00 и до окончания шествия автобусы №22, 28, 28а и 89 будут ходить по новым схемам
Автобусы №28 станут ходить по маршруту: Карла Маркса – улица Пушкина – улица Право-Булачная – пл. Тысячелетия – Кремлевская дамба и т.д.. Полный список по ссылке.
Также, перед праздником будет перекрыта улица Миславского, а именно от Карла Маркса до Большой Красной. На этой территории будет запрещена стоянку транспортных средств.
Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан известна программа Дня народного единства.
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