37-летний хоккеист Шипачев узнал об уходе из «Ак Барса» от кассирши в магазине

Вадим Шипачев узнал о том, что он покидает хоккейную команду «Ак Барса» от кассира в простом магазине. Об этом мужчина сообщил на канале «Скользкий лёд».

Не так давно кассирша поинтересовалась у игрока, почему он еще не ушел, ведь его хотят убрать.

Мужчина рассказал, что у него контракт был заключен еще на 1 год, вот только люди все продолжали интересоваться у игрока его планами.

В самом клубе ему ответили: Такая жизнь.

37-летний Вадим провел за команду Казани 67 матчей и забил 14 шайб. В настоящее время он выступает за клуб «Динамо».

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