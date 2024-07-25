Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

37-летний хоккеист Шипачев узнал об уходе из «Ак Барса» от кассирши в магазине

В самом клубе ему ответили: Такая жизнь

https://www.ak-bars.ru/players/936?ysclid=lz10gw4z9g916766244

Подписаться в Telegram

Вадим Шипачев узнал о том, что он покидает хоккейную команду «Ак Барса» от кассира в простом магазине. Об этом мужчина сообщил на канале «Скользкий лёд».

Не так давно кассирша поинтересовалась у игрока, почему он еще не ушел, ведь его хотят убрать.

Мужчина рассказал, что у него контракт был заключен еще на 1 год, вот только люди все продолжали интересоваться у игрока его планами.

В самом клубе ему ответили: Такая жизнь.

37-летний Вадим провел за команду Казани 67 матчей и забил 14 шайб. В настоящее время он выступает за клуб «Динамо».

Ранее мы писали о том, что в Альметьевске власти могут усилить наказания для депутатов, которые не выполняют свою работу. Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков. Такие меры решили начать вводить после скандала около Кадетского парка.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

травить тараканов москва вызов на дом цена

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

стоимость замены маслосъёмных колпачков в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

Новости Татарстана

6 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
9 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной